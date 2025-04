Ventimiglia, degrado e disagi a San Secondo: migranti accampati nel sottopasso pedonale (Foto)

Degrado e disagi a San Secondo. Migranti, a causa delle continue piogge, si rifugiano nel sottopasso pedonale nei pressi della scuola di Santa Marta a Ventimiglia occupando il marciapiede utilizzato giornalmente da residenti e, soprattutto, famiglie per accompagnare i propri figli alla scuola di Santa Marta.

I migranti, tutti uomini, non sapendo dove andare cercano riparo dalla pioggia in rifugi di fortuna. Da giorni si sono accampati sul marciapiede del sottopasso di San Secondo, creando, così, degrado in quella zona della città e disagi alla cittadinanza. "Occupano il marciapiede e così siamo costretti a camminare in mezzo alla strada con i nostri figli perché non si può passare sul marciapiede" - segnalano alcuni residenti e genitori dei bambini che frequentano la scuola di Santa Marta molto preoccupati - "E' molto pericoloso perché i mezzi che transitano lungo la via rischiano di investire adulti e bambini. Inoltre, abbiamo paura e temiamo per l'incolumità dei nostri bambini, perché alcuni di loro, tra l'altro, si drogano e bevono alcol".

"Bisogna fare qualcosa" - sottolineano - "Bisogna trovare un luogo adeguato in cui poter ospitare le persone che non hanno una fissa dimora. Per esempio, oltre ai migranti, vi è anche un senzatetto che da mesi raccoglie e accumula spazzatura su carrelli che poi porta in giro con sé per la città, mangia dai bidoni, fa i bisogni e si spoglia davanti ai passanti. A volte i carrelli pieni di rifiuti vengono abbandonati sul marciapiede o davanti ai cassonetti della spazzatura ma, fino ad ora, nessuno li ha portati via. E' diventata una zona degradata e sporca. La situazione sta degenerando. Vi sono rifiuti abbandonati ovunque, pure davanti alla scuola, non si può più vivere così. Pur avendo avvisato le autorità competenti, che sono già intervenute, al momento nulla è cambiato".