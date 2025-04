Sanremo: le sospensioni dei lavaggi strade per le festività pasquali e i ponti del 25 aprile e 1° maggio

Il Comando di Polizia locale informa che, in occasione delle festività pasquali e dei successivi ponti del 25 aprile e 1° maggio, è disposta la sospensione dei lavaggi strade solo per le seguenti date:

- venerdì 18 aprile (processioni via Crucis in parrocchie cittadine)

- domenica 20 e lunedì 21 aprile (Pasqua e Lunedì dell'Angelo)

- giovedì 1 maggio (festa del lavoro)

- venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 maggio (ponte per festa del lavoro)

In tutte le altre date, i lavaggi verranno svolti regolarmente come da calendario.