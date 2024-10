Elezioni: Futura Sanremo sostiene la candidatura di Armando Biasi per il Consiglio regionale

Il segretario provinciale ‘Futura’, Leonardo Mazza, insieme al direttivo di ‘Futura Sanremo’ supporta la candidatura di Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia e vice Presidente della provincia: “Siamo al suo fianco in questa campagna elettorale che condurrà alle elezioni di domenica e lunedì 28. Una candidatura che incarna lo spirito della nostra associazione che sin da subito ha privilegiato il contatto con la gente e la presenza sul territorio, caratteristiche che ritroviamo in Armando Biasi oltre alla sua grande capacità amministrativa e di ascolto alle problematiche del territorio”.

“Crediamo fermamente nel lavoro che è stato portato avanti da Armando Biasi in questi anni da amministratore locale, appoggiando le sue politiche per la valorizzazione del marketing territoriale e sulla valorizzazione della nostra unicità di poter unire terra e mare. Valorizzazione che anche noi portammo nel nostro programma per le comunali del 2019. Dopo l’esperienza delle elezioni 2019 abbiamo continuato a lavorare per il nostro territorio promuovendo, come sempre abbiamo fatto, la volontà di creare un centrodestra coeso e pronto alle sfide future”.