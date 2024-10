Torna il concorso fotografico nazionale 'Memorial Pavan - Città di Sanremo' con l'11a edizione dopo il record del 2023

Dopo l'edizione record nel 2023 del decennale, il concorso fotografico nazionale 'Memorial Pavan - Città di Sanremo' giunge all'undicesima edizione confermando lo spirito e lo stile delle edizioni precedenti che tanti apprezzamenti ha ricevuto nei corso degli anni, e presentando alcune interessanti novità.

Con il Patrocinio della UIF (Unione Italiana Fotoamatori) ed il riconoscimento da parte del Comune di Sanremo, l'organizzazione tanto apprezzata dei gruppi Facebook ‘Macrofotografia & Dintorni’ e ‘Fotosport.eu’ avrà come nuovo cuore pulsante della giornata di premiazione la splendida cornice del Museo Civico di Sanremo. Non poteva mancare il prezioso sostegno del Best Western Hotel Nazionale di Sanremo, a cui si affiancano gli storici partners come Foto Video Renata, Olio Roi, Quintessenza Restaurant, Pane di Triora e BB Dolciaria, indispensabili per il successo di questo appuntamento fotografico.

I temi proposti in questa nuova edizione, tutti con valenza nazionale e valevoli per la statistica UIF saranno i seguenti:

- Tema Libero Colore

- Tema Libero B&N

- Tema Obbligato ‘Panorami e Scorci Italiani’

Anche in questa undicesima edizione i premi saranno numerosi e decisamente interessanti, dai ricchi buoni acquisto, alle medaglie e targhe personalizzate per giungere ai numerosi prodotti tipici di qualità. Particolare novità di quest'anno sarà l'interessante premio che verrà consegnato al Fotoclub più numeroso, che sarà in questa edizione un bel buono acquisto.

Il concorso è aperto a tutti e saranno ammesse le foto realizzate con qualsiasi strumento di ripresa. Come sempre una particolare attenzione è riservata ai giovani, con la partecipazione gratuita per gli Under 18 e premi dedicati per Under 18 e Under 30. Ci sarà tempo sino a domenica 24 novembre per inviare le opere e partecipare all' 11° ‘Memorial Pavan’. Tutte le informazioni dell'evento possono trovarsi sulla pagina ufficiale facebook.

Sotto le immagini dello scorso anno e il regolamento scaricabile