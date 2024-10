Dalla Camera di Commercio, sostegno alle imprese della provincia per il progetto europeo 'Goccia a Goccia'

Il progetto transfrontaliero Goccia a Goccia lancia il suo Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto alle imprese. Per rispondere alle problematiche legate alla gestione della risorsa idrica e alle sfide del cambiamento climatico, il progetto transfrontaliero "Goccia a Goccia" ha come obiettivo quello di fornire soluzioni e organizzare un sostegno alle imprese del settore agroalimentare, attraverso la realizzazione di test e la ricerca di strumenti innovativi volti a ridurre il consumo di acqua nei processi produttivi. Le aziende del settore alimentare (escluso quello agricolo) sono invitate a candidarsi per beneficiare di un accompagnamento personalizzato sulla gestione sostenibile dell'acqua. Questo progetto rappresenta un'opportunità unica per le aziende di rafforzare la propria resilienza di fronte alle sfide ambientali e ottimizzare il loro consumo d'acqua, una risorsa vitale per lo sviluppo sostenibile. Le imprese selezionate avranno l'opportunità di partecipare a un programma su misura, volto a migliorare la loro efficienza idrica, attraverso diverse fasi di accompagnamento: Diagnosi di sobrietà idrica: Verrà effettuato un audit personalizzato in ciascuna impresa per valutare la gestione dell'acqua e identificare opportunità concrete di miglioramento. Formazione: Le imprese beneficeranno di corsi di formazione mirati per rafforzare le loro conoscenze e competenze nella gestione efficiente dell'acqua. Sperimentazione di attrezzature: le imprese parteciperanno a cantieri pilota per testare soluzioni innovative e prenderanno parte a seminari di scambio transfrontaliero e avranno anche la possibilità di beneficiare di un accompagnamento. L'avviso di Manifestazione di Interesse (AMI) è disponibile dal 21 ottobre al 29 novembre su: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria : tps://www.rivlig.camcom.gov.it/

Le imprese delle provincia di Imperia interessate a partecipare dovranno inviare la loro candidatura via PEC entro il 29 novembre: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria: cciaa.rivlig@legalmail.it