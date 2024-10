Ventimiglia: l’amministrazione lancia un bando per agevolare l’attività sportiva e culturale per i ragazzi

“Il Comune di Ventimiglia sta realizzando la volontà della defunta Eda Teresa Casini in memoria dell’amata figlia Maura Giudici dando avvio ad un progetto in cui le note della cultura, dello sport, della scienza e dell’arte si fondono in un unico accordo". Lo ha detto il Vice Sindaco Agosta.

Il progetto si propone di offrire un sostegno finanziario in favore di minori (0-14) residenti nel Comune di Ventimiglia per favorire la frequenza ad attività culturali, sportive, scientifiche e artistiche. "E’ stato previsto - aggiunge Agosta – un contributo maggiore per i minori disabili, in modo da sostenere economicamente la presenza di una figura d’appoggio dedicata che faciliti la frequenza e l’integrazione alle attività proposte dalle associazioni. Con questo progetto si vogliono, inoltre, preservare le tradizioni, alimentare la passione e far sì che i bambini e le bambine continuino a ballare, dipingere, esplorare e giocare. Queste attività non sono solo passatempi, sono il tessuto connettivo della nostra comunità. Nel bando – conclude il Vicesindaco – sono indicate tutte le modalità e i tempi di adesione, attuazione e rendicontazione del progetto".

L’Assessore allo Sport, Serena Calcopietro, aggiunge: “Un’altra iniziativa a favore delle associazioni sportive ventimigliesi che spesso si trovano ad affrontare numerose difficoltà legate all’impiantistica sportiva poco performante. Uno strumento che possa far sentire la nostra Amministrazione sempre più vicina al mondo sportivo, portatore di valori imprescindibili per la comunità. un bando studiato nel dettaglio e con il duplice obiettivo di andare ad incentivare il numero di iscrizioni per le associazioni sportive ed avvicinare i nostri giovani ad una sana pratica sportiva”.