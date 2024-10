Regione, Assessore Scajola: In due anni 3,5 milioni di euro per avvicinare i giovani allo sport”

"Regione Liguria a supporto dello sport. Dal 2022 a oggi, attraverso il bando Dote Sport finanziato con il Fondo sociale europeo, abbiamo stanziato 3,5 milioni di euro per sostenere l'attività sportiva di circa 12mila ragazzi liguri aiutando così loro e le loro famiglie. Un segno tangibile dell'importanza data a questo settore, ai giovani e alle società sportive che fanno un lavoro davvero prezioso". Si esprime così l'assessore regionale Marco Scajola nel ricordare quanto fatto da Regione Liguria per incentivare lo sport.

"Sottolineo inoltre come il bando preveda un occhio di riguardo per le persone disabili perché crediamo fortemente in un'idea di sport che sia per primissima cosa inclusivo- prosegue Scajola-. Vogliamo proseguire su questa strada investendo risorse importanti che mettano sempre di più lo sport al centro della nostra società".