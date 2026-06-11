Case di Comunità, il Senatore Berrino risponde a Ioculano (Fdi): "Saranno pilastro del futuro"

"Ancora una volta il consigliere ligure Enrico Ioculano preferisce la polemica alla realtà dei fatti. Parla di ‘retromarcia’ del Governo sulla medicina territoriale, ma dimentica di spiegare ai cittadini che non esiste alcun arretramento sugli obiettivi di rafforzamento dell’assistenza di prossimità e delle Case di comunità". Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, componente della commissione Sanità e Lavoro del Senato.

"La differenza tra noi e il Partito Democratico è semplice: noi vogliamo riforme che funzionino davvero, non annunci destinati a scontrarsi con la realtà. Trasformare per decreto i medici di medicina generale in dipendenti pubblici non avrebbe automaticamente risolto né la carenza di professionisti né i problemi organizzativi della sanità territoriale. Sarebbe stata una scorciatoia ideologica, non una soluzione concreta. Sorprende che proprio il Partito Democratico, che ha governato per anni senza riuscire a completare la riorganizzazione della sanità territoriale, oggi impartisca lezioni a chi sta lavorando per rendere operative le strutture finanziate dal Pnrr. Le Case di comunità non si fanno con i comunicati stampa, ma con personale, servizi, investimenti e modelli organizzativi sostenibili. Ioculano parla di silenzio del centrodestra. In realtà il centrodestra sta governando e assumendosi responsabilità. Chi oggi grida allo scandalo dovrebbe spiegare perché, quando era al governo, non ha realizzato quella rivoluzione della medicina territoriale che adesso pretende dagli altri. Noi non inseguiamo bandiere ideologiche. Il Governo di Giorgia Meloni sta portando avanti un percorso serio per rafforzare la sanità territoriale, confrontandosi con professionisti e Regioni e scegliendo soluzioni praticabili anziché slogan. Ai cittadini interessano servizi efficienti e risposte concrete, non le polemiche costruite a tavolino dal Partito Democratico".

"Per questo respingiamo con forza le ricostruzioni di Ioculano: le Case di comunità non sono affatto destinate a rimanere scatole vuote. Al contrario, saranno un pilastro della sanità del futuro, grazie a un lavoro serio che qualcuno preferisce ignorare pur di alimentare una sterile polemica politica", ha concluso Berrino.



