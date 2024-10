Andrea Orlando a Ventimiglia mercoledì per la volata finale della campagna elettorale

"Andrea Orlando, candidato alla presidenza della Regione Liguria, sarà domani sera a Ventimiglia per un incontro con la coalizione e i suoi sostenitori. L’evento si terrà in via Hanbury, dove Orlando coglierà l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e sostenuto la sua campagna elettorale fino a questo momento.

Sarà anche il momento di lanciare la volata finale verso il voto, con un appello alla mobilitazione di tutti i cittadini liguri per un futuro migliore e un cambio di rotta per la Liguria".