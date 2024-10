Pigna: crolla un'abitazione disabitata in frazione Buggio e provoca la fuga di gas da un bombolone vicino, tre evacuati (Foto)

Una abitazione fatiscente e disabitata è crollata, questa mattina poco prima delle 5 a Buggio, frazione di Pigna in alta Val Nervia. Ancora da capire le cause del crollo (probabilmente dovuto alla vetustà e alle condizioni del fabbricato) che, successivamente, ha provocato la fuga di gas da un bombolone di una abitazione vicina che, per fortuna, non ha subito nessun danno. La costruzione crollata era attigua ad altre e, solo per miracolo, non ha provocato ulteriori danni.

La casa era disabitata da circa 70 anni ed era stata più volte oggetto di ordinanze per la sua sistemazione. Negli ultimi tempi il Sindaco Roberto Trutalli aveva anche riunito i diversi proprietari dell'immobile che era in condizioni fatiscenti, per trovare una soluzione ed eseguire i lavori necessari. Ma, alla fine, questa mattina il crollo inevitabile. Le macerie sono finite sulla strada e contro altre abitazioni vicine, dove vivono tre persone. Il crollo ha anche provocato la rottura dei tubi del gas con i tecnici che stanno già operando per la loro riparazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un'ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e le forze dell’ordine. Vista la fuga di gas e la situazione è stata decisa l’evacuazione di tre persone che vivono nella casa a fianco dell’edificio crollato. Presente sul luogo del crollo anche il Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli. Nel corso della giornata dovranno essere eseguiti i controlli del caso per capire la stabilità delle altre abitazioni vicine e, eventualmente, consentire il rientro a casa degli sfollati.