Pigna, disastro a Buggio. Stefani: "Era un edificio fatiscente, un crollo annunciato" (Foto)

"Più volte i cittadini si erano lamentati della situazione chiedendo la messa in sicurezza dell’immobile ma purtroppo non vi è stata nessuna soluzione che abbia potuto evitare un crollo che era annunciato" - dice il consigliere comunale di minoranza Patrizia Stefani commentando il crollo di un'abitazione fatiscente e disabitata, avvenuto nella notte a Buggio, frazione di Pigna.

"In qualità di consigliera comunale, mi sono recata a Buggio in seguito al tragico crollo dell’edificio fatiscente nel centro storico avvenuto nella notte scorsa" - dichiara Stefani - "Esprimo la mia sincera solidarietà ai cittadini che stanno affrontando questo difficile momento, in particolare a coloro che sono attualmente privi di luce e gas e alle persone evacuate. La comunità di Buggio è unita e forte e sono certa che saprà superare questo momento difficile".