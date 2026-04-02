Nonni vigile a Ventimiglia, i genitori degli studenti di via Roma: "Iniziativa utile"

Divisa arancione, paletta rossa e cappellino. I nonni vigile, ogni mattina e ogni pomeriggio, a Ventimiglia accompagnano bimbi e genitori nell'attraversamento pedonale per farli giungere a scuola e uscire in totale sicurezza.

Un prezioso servizio voluto dall'Amministrazione Di Muro e reso possibile grazie a una convenzione firmata con l'associazione Auser Aps. "Ogni mattina porto i miei figli a scuola in via Roma" - racconta una mamma - "Angelo, il nonno vigile Auser, mi aiuta e mi trasmette sicurezza nel traffico caotico. Ormai la presenza del nonno Angelo con la sua divisa arancione, la sua paletta rossa e il suo cappellino, è per me rassicurante e molto utile soprattutto quando ci troviamo di fronte ad automobilisti maleducati che non si rendono conto che lì c’è una scuola e ci sono dei bambini. Anche l’altro nonno vigile, Giancarlo per la scuola media, mi offre sicurezza e accoglienza come Angelo".

Un'iniziativa che soddisfa i genitori. "Credo che l’iniziativa del Comune, anche se è una piccola cosa, è molto utile, ci permette di mitigare la nostra fretta, la nostra insicurezza da 'inizio giornata', analogamente la nostra stanchezza, di genitori, di lavoratori, è mitigata alla fine della giornata quando i nonni vigile ci aiutano all’uscita dei nostri ragazzi" - sottolineano i genitori degli studenti - "Questa esperienza è utile per il territorio, speriamo che ci possano essere ulteriori iniziative di attenzione da parte dell’Amministrazione come i 'nonni vigile'. Questa, per adesso, dove è attivata sta funzionando ed è di aiuto. Naturalmente un ringraziamento va anche all’associazione Auser di Ventimiglia che svolge il servizio di volontariato, grazie per il vostro tempo e impegno".