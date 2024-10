Pigna, crolla edificio disabitato a Buggio. Trutalli: "Abitanti senza gas e copertura della rete mobile" (Foto)

"Gli abitanti di Buggio, circa una sessantina, sono senza gas e senza copertura della rete mobile. E' un disagio unico che si poteva evitare" - dice il sindaco Roberto Trutalli facendo il punto della situazione in seguito al crollo di un'abitazione fatiscente e disabitata, avvenuto nella notte a Buggio, frazione di Pigna, che ha provocato anche la rottura dei tubi del gas.

Non si conoscono ancora le cause del crollo, probabilmente dovuto alla vetustà e alle condizioni della casa che era disabitata da circa 70 anni. "Fortunatamente non ci sono né feriti né sfollati, vi è un problema di infrastrutture" - fa sapere il primo cittadino - "Tutto ciò che è pericolante in seguito al crollo dell'abitazione verrà messo in sicurezza".

Le macerie sono finite sulla strada e contro altre abitazioni vicine. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia, le forze dell’ordine e i tecnici del gas. "E' una vergogna" - commenta Trutalli che aveva già riunito i diversi proprietari dell'immobile, che era in condizioni fatiscenti, per trovare una soluzione ed eseguire i lavori necessari - "Paghiamo un prezzo esorbitante. Non si può ragionare sempre con le somme urgenze, bisogna fare prevenzione".