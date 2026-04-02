Sanremo in tv: il Prof. Luca Avagnina ospite a Medicina 33 parla di podologia sportiva pediatrica

Oggi alle 13.45 su Rai 2, la trasmissione “Medicina 33” ospiterà il Prof. Luca Avagnina, stimato podiatra e podologo originario di Sanremo, da anni punto di riferimento nel settore della chirurgia del piede mininvasiva. Il professionista, titolare della cattedra di Chirurgia del Piede Mininvasiva presso l’Università UCC VIC FUB di Manresa (Barcellona) e direttore responsabile dei centri Podomedica presenti a Sanremo, Milano, Torino e Roma, interverrà su un tema di grande attualità: la podologia dello sport in età pediatrica.

Nel corso della puntata, il Prof. Avagnina illustrerà “quanto sia fondamentale il ruolo dei piedi sulla postura generale dei giovani atleti fino al raggiungimento dell’età adulta”, evidenziando l’importanza della prevenzione e del monitoraggio sin dalla giovane età. Ampio spazio sarà dedicato anche ai problemi più comuni legati all’attività sportiva agonistica, tra cui dolori ai piedi, patologie dermatologiche come le verruche e disturbi ungueali quali le unghie incarnite, condizioni spesso sottovalutate ma frequenti tra gli sportivi.

Il Prof. Avagnina è ospite fisso della trasmissione da oltre 15 anni, confermandosi una presenza autorevole nel panorama medico divulgativo nazionale. Tutti i suoi interventi televisivi sono disponibili online sul suo canale YouTube “Dr. Avagnina Luca”.