Provincia, ecco il piano scuole: 7,3 milioni per il liceo Amoretti e Artistico. 1 milione per manutenzioni, 445mila per efficientamento energetico

Un piano articolato, con investimenti diffusi e una visione chiara: migliorare sicurezza, qualità e sostenibilità degli edifici scolastici. È questo il quadro emerso durante l’Assemblea dei sindaci riunita martedì a Villa Nobel, dove è stato illustrato il programma degli interventi sulle scuole provinciali, presentato dal consigliere Mario Conio nell’ambito del più ampio piano degli investimenti della Provincia di Imperia. Negli ultimi anni, l’amministrazione provinciale ha avviato un percorso strutturato, sostenuto sia da risorse proprie sia da fondi ministeriali e del PNRR, con l’obiettivo di intervenire su più fronti: dalla sicurezza degli edifici all’efficientamento energetico, fino alla qualità degli ambienti scolastici.

Il piano si fonda su una priorità ben definita: garantire edifici sicuri, funzionali e moderni, capaci di rispondere alle esigenze di studenti e personale. In questo contesto, uno dei primi interventi riguarda l’introduzione del Building Information Modeling (BIM), con un investimento di 60.000 euro, strumento digitale che consente una gestione più efficiente degli edifici e una migliore pianificazione degli interventi. Accanto all’innovazione tecnologica, un capitolo rilevante riguarda gli impianti. Sono stati stanziati 250.000 euro per verifiche e adeguamenti su impianti di terra, ascensori e sistemi elettrici, interventi fondamentali per garantire sicurezza e conformità normativa. A questi si aggiungono 200.000 euro destinati alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto, operazione considerata prioritaria per la tutela della salute negli ambienti scolastici.

Particolare attenzione è riservata anche all’adeguamento alle normative antincendio, con un investimento complessivo di 338.000 euro, finanziato attraverso fondi ministeriali e risorse proprie. Gli interventi coinvolgono diversi istituti del territorio, tra cui il Polo Tecnologico Imperiese, l’Istituto Nautico e l’istituto “Ruffini – Aicardi” nella sede dell’Agrario di Sanremo.

Sul fronte energetico, il piano prevede interventi per circa 445.551 euro, con finanziamenti regionali e propri, in particolare sugli istituti “E. Fermi – M. Polo – E. Montale”, con lavori che consentiranno il miglioramento delle condizioni climatiche degli edifici sia in estate sia in inverno. Un percorso che si inserisce in una strategia più ampia di sostenibilità ambientale. Tra i risultati già raggiunti, si segnala il completamento della prima scuola provinciale classificata come Nearly Zero Energy Building (NZEB) presso l’istituto “E. Ruffini – D. Aicardi”, realizzata con un investimento di 400.000 euro, esempio concreto di edilizia scolastica sostenibile.

Il piano guarda però anche alla manutenzione diffusa e quotidiana del patrimonio. Una delle voci più rilevanti riguarda infatti la manutenzione straordinaria, con uno stanziamento di 1 milione di euro, destinato a risolvere criticità strutturali e garantire la continuità del servizio scolastico. A questo si affianca un intervento di censimento del patrimonio scolastico ed extrascolastico, per un importo di 180.000 euro, utile a programmare in modo più consapevole le attività future. Non manca poi l’attenzione al comfort degli ambienti, con un investimento di 395.000 euro per il restauro degli elementi oscuranti, intervento mirato a migliorare la vivibilità degli spazi.

Il progetto più significativo resta però quello legato alla realizzazione della nuova sede del Liceo Amoretti e Artistico, che sorgerà a Imperia, con un investimento complessivo di 7,3 milioni di euro tra mutui e fondi propri. Un’opera strategica che completa un percorso più ampio già avviato sul territorio: sono infatti già stati realizzati, grazie ai fondi PNRR, gli interventi sull’Istituto Alberghiero di Taggia (oltre 4 milioni di euro) e sul Liceo Musicale di Sanremo (circa 1,88 milioni di euro). Per la realizzazione di queste opere, la Provincia si avvale anche della Struttura di progettazione dell’Agenzia del Demanio, nell’ambito del Piano Città di Imperia, con l’obiettivo di creare scuole moderne, efficienti e adeguate alle esigenze contemporanee.

Accanto agli interventi strutturali, il piano comprende anche attività gestionali fondamentali: manutenzione del patrimonio immobiliare, gestione degli acquisti, monitoraggio costante degli edifici, programmazione degli interventi e gestione delle gare. Un lavoro meno visibile, ma essenziale per garantire continuità ed efficienza. Guardando al futuro, sono già in fase di studio nuove progettualità, tra cui la realizzazione di alloggi per studenti, la possibile acquisizione dell’ex sede della Camera di Commercio, la valorizzazione del patrimonio esistente e interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tra le ipotesi anche una mensa universitaria, il recupero dello Spazio Calvino e la riqualificazione del Museo della Resistenza.

Il quadro emerso a Villa Nobel restituisce quindi un piano ambizioso e strutturato, che punta non solo a mantenere gli edifici esistenti, ma a ripensare il sistema scolastico provinciale in chiave moderna, sostenibile e sicura, rafforzando il ruolo della scuola come infrastruttura centrale per lo sviluppo del territorio.