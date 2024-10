Studiare all'estero nel 2025-26: a Sanremo primo incontro di Intercultura

Oltre 1.000 borse di studio per 2000 posti in 60 destinazioni nel mondo. E' la proposta di Intercultura per gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nel 2025-26. Il 22 ottobre alle 16.30 verrà organizzato a Sanremo, presso la sala degli Specchi del Palazzo comunale, un incontro per genitori e studenti interessati durante il quale sarà possibile parlare e confrontarsi con i volontari del centro locale per avere tutte le informazioni sul concorso.

Sono, infatti, aperte, fino al 10 novembre, le iscrizioni per studiare all'estero nel 2025-26 con Intercultura, che si potranno effettuare online dal sito www.intercultura.it. I programmi sono rivolti a studenti nati prioritariamente tra il 1 luglio 2007 e il 31 agosto 2010 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata.

"Molte sono le novità che colorano quest’anno la mappa del mondo: i due programmi semestrali negli Stati Uniti (con partenza nell’estate 2025 e inizio 2026) che vanno ad affiancarsi al classico programma annuale); la novità assoluta della Mongolia, dove sarà possibile trascorrere un trimestre; i nuovi programmi semestrali in Brasile e Lituania, quelli trimestrali in Messico e Nuova Zelanda; il corso estivo di lingua di 4 settimane in Cina" - fanno sapere da Intercultura - "Anche per quest’anno il concorso Intercultura prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle oltre 1.000 borse di studio a totale o parziale copertura dell'intera quota di partecipazione disponibili anche grazie al sostegno di numerose aziende, enti e fondazioni".

"Tutti i programmi scolastici di Intercultura sono conformi al bando ITACA di INPS le cui borse di studio sono rivolte a figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti al Fondo della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali. Già oltre 1.500 studenti negli scorsi anni sono potuti partire con un programma di Intercultura grazie alle borse di studio ITACA" - sottolineano - "Per partecipare ai programmi di Intercultura concorrendo per le borse di studio ITACA, è necessario effettuare entrambe le iscrizioni ai programmi di Intercultura entro il 10 novembre 2024 e presentare la domanda di partecipazione al bando ITACA di INPS per i programmi 2025/26 (sul sito www.inps.it), seguendo le istruzioni riportate nell'apposito bando (scarica). La domanda può essere presentata non oltre le 12 del 15 novembre 2024".

"Tania e Valeria del Liceo Aprosio di Ventimiglia stanno frequentando il quarto anno rispettivamente in Messico e in Tunisia, mentre Sofia partirà a gennaio per un semestre nel Regno Unito. Dal liceo Cassini di Sanremo sono partiti Andrea per la Germania e Denys per il Cile. Dal Liceo Amoretti di Imperia Linda trascorrerà l’anno Negli Usa e, dal Liceo Artistico di Imperia, Andrea studierà in Cile" - svelano - "Il progetto educativo dell’associazione prevede anche l’arrivo di oltre 600 adolescenti di tutto il mondo. I ragazzi sono accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locale, A inizio settembre è arrivata a Ventimiglia dal Giappone Waka, che frequenta il Liceo Aprosio, mentre dalla Francia Ixai studia al Liceo C. Amoretti di Imperia".

Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro. Iscritta al RUNTS e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985) è presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.