Intercultura, aperte fino al 10 novembre le iscrizioni per studiare all’estero nel 2025-26: molte le novità

Quasi 2.000 posti a disposizione, oltre 1.000 borse di studio, 60 destinazioni in tutto il mondo: questa la proposta di Intercultura per gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nel 2025-26.

I programmi sono rivolti a studenti nati prioritariamente tra il 1 luglio 2007 e il 31 agosto 2010 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate online dal sito www.intercultura.it fino al 10 novembre 2024.

E’ possibile, per genitori e studenti interessati, incontrare i volontari del centro locale di Sanremo per avere tutte le informazioni sul concorso. Il primo appuntamento è fissato per il 22 ottobre presso la Sala degli Specchi del Palazzo comunale di Sanremo alle ore 16.30

Molte le novità che colorano quest’anno la mappa del mondo: i due programmi semestrali negli Stati Uniti (con partenza nell’estate 2025 e inizio 2026) che vanno ad affiancarsi al classico programma annuale); la novità assoluta della Mongolia, dove sarà possibile trascorrere un trimestre; i nuovi programmi semestrali in Brasile e Lituania, quelli trimestrali in Messico e Nuova Zelanda; il corso estivo di lingua di 4 settimane in Cina.

Le Borse di studio e il Programma ITACA di INPS

Anche per quest’anno il concorso Intercultura prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle oltre 1.000 borse di studio a totale o parziale copertura dell'intera quota di partecipazione disponibili anche grazie al sostegno di numerose aziende, enti e Fondazioni.

Tutti i programmi scolastici di Intercultura sono conformi al bando ITACA di INPS le cui borse di studio sono rivolte a figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti al Fondo della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali. Già oltre 1.500 studenti negli scorsi anni sono potuti partire con un programma di Intercultura grazie alle borse di studio ITACA.

Per partecipare ai programmi di Intercultura concorrendo per le borse di studio ITACA, è necessario effettuare entrambe le iscrizioni:

○ ai programmi di Intercultura entro il 10 novembre 2024;

○ presentando la domanda di partecipazione al bando ITACA di INPS per i programmi 2025/26 (sul sito www.inps.it), seguendo le istruzioni riportate nell'apposito bando (scarica). La domanda può essere presentata dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2024 e non oltre le ore 12.00 del 15 novembre 2024.

I VOLONTARI DEL CENTRO LOCALE DI SANREMO TI ASPETTANO: ● INCONTRO INFORMATIVO IN PRESENZA: 22.10.24 H. 16.30 Sala degli Specchi Palazzo Comunale Bellevue Sanremo ● INCONTRO INFORMATIVO IN PRESENZA 30.10.24 h. 17.00 Sala del Santuario di San Giuseppe Piazza Mons. Marello 4 Imperia Porto Maurizio ● INCONTRO INFORMATIVO ONLINE: 05 novembre h. 18.00 link nelle pagine social Fb: @Intercultura – Savona e Sanremo Istagram: @intercultura_savona_sanremo o da richiedere via mail: intercultura.clsanremo@gmail.com

Intanto, la campanella è già suonata, o sta per suonare, per 7 studenti della provincia di Imperia

Tania e Valeria del Liceo Aprosio di Ventimiglia stanno frequentando il quarto anno rispettivamente in Messico e in Tunisia, mentre Sofia partirà a gennaio per un semestre nel Regno Unito.

Dal liceo Cassini di Sanremo sono partiti Andrea per la Germania e Denys per il Cile.

Dal Liceo Amoretti di Imperia Linda trascorrerà l’anno Negli Usa e, dal Liceo Artistico di Imperia, Andrea studierà in Cile

Il progetto educativo dell’Associazione prevede anche l’arrivo di oltre 600 adolescenti di tutto il mondo a partire dal 10 settembre e nei mesi successivi. I ragazzi sono accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locali.

A inizio settembre è arrivata a Ventimiglia dal Giappone Waka, che frequenta il Liceo Aprosio, mentre dalla Francia Ixai studia al Liceo C. Amoretti di Imperia

Per candidarsi: ad accogliere uno studente internazionale www.intercultura.it/famiglie o contattare direttamente i volontari di Sanremo

Intercultura ODV è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro. Iscritta al RUNTS e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985). È presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.