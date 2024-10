Sanremo: domani sera Bonaccini e Schlein in piazza San Siro a sostegno del candidato Andrea Orlando

Domenica sera, a Sanremo, si terrà un evento fondamentale per il futuro della sanità pubblica in Liguria. Saranno presenti Elly Schlein, Stefano Bonaccini e Andrea Orlando, candidato alla presidenza della regione.

Grande soddisfazione del segretario provinciale Cristian Quesada, che dichiara: “Sarà un momento cruciale per dare la carica, a una settimana dal voto, e dimostrare quanto sia importante l’impegno verso una svolta decisiva per la nostra regione. Questo incontro rappresenta un evento unico per tutta la Liguria, pensato per sottolineare l’attenzione concreta verso gli imperiesi e le loro necessità. La piazza sarà il simbolo della difesa della sanità pubblica, minacciata dalle politiche di Toti e Bucci, che l’hanno progressivamente indebolita. Andrea Orlando è il candidato in grado di aprire una fase nuova per la Liguria, ponendo al centro il diritto alla salute per tutti. Le elezioni regionali rappresentano un’opportunità cruciale per un cambiamento reale, e la partecipazione a questo evento sarà un gesto importante per il futuro della sanità e della nostra regione. Vi aspettiamo numerosi!”