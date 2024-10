Rallye: conclusa la prima fase delle prove libere e del qualifying stage (Foto)

Il qualifying stage del Rallye andato in scena nella Valle Argentina ha visto Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto staccare il miglior tempo con la sua Citroen C3 Rally. Il lombardo è poi seguito da Bostjan Avbelj, su Skoda Fabia RS Rally2 a 0.132 secondi e da Francesco Aragno, insieme a Giancarla Guzzi su Skoda Fabia Evo Rally2, a + 0.233.

La pioggia non ha fermato i piloti impegnati nella classica. Alle 07:30 infatti gli equipaggi iscritti con vetture Rally2 hanno iniziato i primi passaggi delle free practice, la sessione di test pre-gara in vista della prova di qualifica. Alle 10 i 28 equipaggi hanno affrontato la qualifying stage, un solo colpo a disposizione per poter scegliere la propria posizione nell'ordine di partenza del sabato.

I motori si accenderanno già questo pomeriggio, con i concorrenti che prenderanno il via da Corso Imperatrice alle ore 15 per affrontare le prime 3 speciali del Rallye Sanremo edizione 2024 prima di ritornare a Sanremo per il riordino notturno.

(Foto di Christian Flammia)