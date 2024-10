Un nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 in compagnia dei grandi personaggi della musica italiana.



L’ospite di oggi sarà Chiara Galiazzo, la cantante padovana vincitrice di X Factor nel 2012, che in questi giorni ha pubblicato il nuovo singolo “Di Nuovo Tu”.



L’intervista andrà in onda alle 1310 nel corso del programma “Liguria in onda” condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.