Il savonese nella morsa del maltempo: allagamenti e danni in tutta la provincia (notizia in aggiornamento continuo)

AGGIORNAMENTO ORE 15.30: a fare il punto della situazione è Regione Liguria con una nota dove spiega come "dopo il passaggio della perturbazione a Ponente, le aree attualmente più colpite sono quelle di Albenga e tutto l'entroterra [..] con il progressivo spostamento della perturbazione verso Levante". Per quanto riguarda le strade di competenza di Anas, la società comunica che, attualmente, non ci sono interruzioni.

"Il maltempo proseguirà per tutta la giornata: dopo l’allerta gialla di oggi, ne è stata diramata una nuova per domani, giovedì 17 ottobre, che da gialla passerà ad arancione (il grado più alto per temporali) sul centro e levante ligure, dal savonese allo spezzino, compreso l'entroterra - si legge quindi -

La Sala Operativa della Protezione civile regionale, aperta h24 per tutta la durata dell'allerta, è in costante contatto con i sindaci per seguire l'evolversi della situazione con aggiornamenti sul sito ufficiale. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione".

AGGIORNAMENTO ORE 15.15: chiuda per una frana anche la Sp29 del Colle di Cadibona in località Maschio.

AGGIORNAMENTO ORE 15.00: attenzione in uscita al casello di Orco Feglino della A10 per uno smottamento che ha interessato parte della carreggiata

AGGIORNAMENTO ORE 14.45: La Provincia intanto comunica la chiusura delle strade Sp29 in località Maschio a causa di una frana, Sp490 del Colle del Melogno all'altezza di Cà del Moro, Sp61 del Ponte della Volta e della Sp5 dir. Altare-Zona industriale in località Fabbriche.

AGGIORNAMENTO ORE 14.15: nella zona di Perti, nel finalese, è fuoriuscito il torrente Pora all'altezza della strettoia lungo la Sp17 alla fine della Zona Industriale.

Il savonese è nuovamente nella morsa del maltempo in uno scenario meteorologico estremamente complesso su tutta la regione che nelle prossime ore vivrà per lo più l'allerta arancione , con allagamenti e danni in tutta la provincia.

Ad Albenga, particolarmente colpita, è stato ufficialmente aperto il Centro Operativo Comunale di Protezione civile, disposto dal sindaco Riccardo Tomatis. Diverse le strade chiuse per allagamenti, con evidenti criticità della viabilità cittadina. Continui i monitoraggi. La situazione di rii e canali, al momento è sotto controllo, ma la pioggia continua intensa e cresce il timore di possibili ulteriori criticità.

A Savona, imponenti allagamenti si stanno verificando sull'Aurelia in Lungomare Matteotti nei pressi della Capitaneria e nella zona della Torretta. Acqua che ha raggiunto i fari delle auto anche in Corso Svizzera. Una frana in località Maschio a Savona ha bloccato di fatto la viabilità sulla Sp29 del Cadibona. Livelli di guardia sul torrente Letimbro al Santuario.

Anche a Quiliano non stanno mancando le criticità. Il sindaco Nicola Isetta al Centro Operativo Comunale sta facendo il punto sulle criticità territoriali.

Tra Albisola Superiore e Celle la galleria Capo Torre è completamente allagata. Nel comune cellese, in via alla Costa, all'altezza dell'accesso dal ponte di ferro, la strada è interrotta. E’ in corso l’attivazione delle squadre di emergenza.

Nel Finalese monitorato il livello dei torrenti Aquila e Pora nella zona di Finalborgo, rimasti tutta la mattinata nei livelli di guardia ma con un notevole ricarico dalla pioggia del primissimo pomeriggio. Intorno al mezzogiorno alcuni allagamenti si sono verificati nella Zona Industriale di Perti, risolti con l'intervento della Protezione Civile.

Sulla Sp 4 a Tovo San Giacomo all'altezza di via Rembado è crollato il muro lungo il torrente Maremola, nella zona che stamattina si è allagata a causa della forte pioggia.

Tra Pietra Ligure e Giustenice è esondato lo Scarincio, affluente del Maremola, mentre a Loano è stata estesa la chiusura temporanea dell'accesso e transito di Via Bulaxe e Borgo Castello da Viale della Rimembranza, alla rotonda presso Via degli Orsolani.