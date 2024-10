Sanremo: il problema delle 'quattro mura' seminario sul decreto 'Salva Casa' con amministratori e tecnici da tutta la provincia (Foto e Video)

Un seminario sul decreto ‘Salva Casa’, alla presenza della parte politica, comunale e regionale, ma anche dei tecnici di palazzo Bellevue e con una serie di approfondimenti organizzata dal Comune di Sanremo (assessorato all’urbanistica guidato da Massimo Donzella) per comprendere le innovazioni legislative volte a favorire la regolarizzazione e la semplificazione nei temi relativi all’edilizia.

Si svolge quest’oggi al Casinò della città dei fiori, con la massiccia presenza di professionisti del settore, arrivati da buona parte della provincia di Imperia. Alla presenza del Sindaco Alessandro Mager, al tavolo erano presenti, tra gli altri, l’assessore all’urbanistica ed edilizia privata di Sanremo Massimo Donzella, l’assessore all’urbanistica e alla pianificazione territoriale di Regione Liguria Marco Scajola.

“Si tratta di un importante momento di confronto – spiega l’assessore Massimo Donzella – con gli ordini professionali, i settori tecnici dei Comuni e i rappresentanti delle categorie che si occupano di edilizia e urbanistica, per comprendere quelle innovazioni consentite dal decreto ‘Salva Casa’ in un’ottica di semplificazione. La casa è un bene primario da salvaguardare e, proprio per questo abbiamo voluto coinvolgere i tecnici e gli organi professionali provinciali e regionali. Il Decreto consentirà di eliminare quei problemi relativi all’alienazione degli alloggi, un tema molto sentito. Serve un’interpretazione omogenea degli uffici, affinchè tecnici e cittadini abbiano delle certezze. Come Amministrazione ci mettiamo a dialogare con i tecnici, in un gioco di squadra per risolvere i problemi. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro profuso che ha permesso di organizzare quest’iniziativa”.

“Come Regione Liguria partecipiamo attivamente a questo passaggio – ha detto l’Assessore regionale Marco Scajola - e siamo pronti a sostenere i Comuni e gli ordini professionali con i nostri tecnici per meglio comprendere la norma. La presenza odierna dell’ingegner Alessandro Croce, dirigente del settore Territorio della Regione Liguria, è testimonianza di ciò. Stiamo già lavorando allo studio degli impatti sulla nostra legislazione regionale, sempre con l’intento di semplificare ulteriormente le procedure, obiettivo che è stato una costante di questi anni. Basti pensare al Piano Casa o alla legge sulla rigenerazione urbana, con la quale abbiamo attivato in maniera semplificata centinaia di cantieri incentivando il lavoro delle imprese".

Dopo gli interventi istituzionali del sindaco e degli assessori Donzella e Scajola, hanno introdotto il seminario l’Ing Giambattista Maria Miceli, Dirigente del settore imprese e territorio del Comune, l’Avv. Armando Genovese, responsabile del Supporto Giuridico del Comune, l’Ing. Giovanni Brancatisano, responsabile del servizio SUE – Edilizia Privata in Comune, l’Arch. Sarah Frare, responsabile del servizio pianificazione territoriale e urbanistica di palazzo Bellevue e l’Ing. Bartolomeo Ravera, responsabile del servizio costruzioni in zona sismica.

Tra gli argomenti principali del seminario si parlerà di genesi del decreto e obiettivi delle modifiche normative, di modifiche e procedure (nuovo accertamento di conformità, discipline delle nuove tolleranze e i cambi di destinazione d’uso), di carico urbanistico e cambio d’uso con le precisazioni sul PUC e di difformità strutturali di un edificio esistente e conformità sismica di abusi minori.

Nel pomeriggio è previsto il dibattito e il confronto tra i presenti.