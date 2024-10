Progetto “Goccia a Goccia”, incontro del partenariato Italia Francia in Camera di Commercio a Imperia (foto)

Si è svolto questa mattina nella sala consiglio della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” l’incontro del comitato di pilotaggio sul progetto Interreg “Goccia a Goccia” cofinanziato dall’Unione Europea, la Camera di Commercio Riviere di Liguria, assieme ai soggetti che compongono il partenariato Francia-Italia. Il progetto “Copil” riguarda il programma di ottimizzazione e salvaguardia delle risorse idriche e assume un ruolo di riferimento per l’economia e lo sviluppo del sistema produttivo del territorio. Ad aprire i lavori il presidente della CCIAA Riviere di Liguria Enrico Lupi che ha posto l’accento sull’importanza dell’iniziativa transfrontaliera su un tema di grande attualità. Il progetto riguarda le problematiche del consumo idrico nel settore agroalimentare, con una particolare attenzione alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare le performance delle aziende.

L’acqua dolce rappresenta appena il 3% dell’acqua del nostro pianeta che è principalmente immagazzinata sotto forma di ghiaccio ai Poli; complessivamente quindi l’acqua dolce disponibile per il consumo è molto limitata. Non si tratta quindi di una risorsa inesauribile come spesso viene percepita ma deve essere considerata un bene raro ed estremamente prezioso. Per dare una risposta a queste esigenze il programma europeo “Goccia a Goccia” si propone di promuovere la ricerca e fornire soluzioni di supporto alle imprese.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria assieme alla Camera di Commercio di Cuneo e Chambre de Commerce et d’Industrie NiceCôte d’Azur e della Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, nell’ambito dell’iniziativa europea “Green Week” è impegnata a migliorare l’efficienza dei sistemi di produzione artigianale/industriale nella filiera agroalimentare dell’area transfrontaliera utilizzando l’innovazione tecnologica e le soluzioni digitali per promuovere un impiego sostenibile della risorsa idrica e per ridurre l’impatto delle attività produttive sull’ambiente. Nel pomeriggio è prevista la trasferta dei rappresentanti del partenariato Italo francese presso le aziende "Olio Anfosso" e "Fratelli Merano" di Chiusavecchia per un approfondimento riguardo i metodi di risparmio e riuitilizzo della risorsa idrica.