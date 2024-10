Incidenti stradali in Liguria: Imperia registra 986 sinistri nel 2023, con 13 morti e 1.216 feriti

Nel 2023, la Liguria ha registrato un totale di 7.530 incidenti stradali, che hanno provocato 55 morti e 9.194 feriti, ponendo la regione all'undicesimo posto tra le più pericolose d'Italia per la viabilità. Questo è quanto emerge da un rapporto dell'Istat, realizzato in collaborazione con l'Aci, che evidenzia anche un leggero calo rispetto al 2022, quando gli incidenti furono 7.863, con 57 morti e 9.613 feriti.

La provincia di Imperia ha visto nel corso dell'anno 986 incidenti, che hanno causato 13 morti e 1.216 feriti, posizionandosi al terzo posto tra le province liguri per numero di sinistri, dopo Genova e Savona. Genova è la provincia più colpita, con 4.595 incidenti, 21 morti e 5.482 feriti, mentre Savona segue con 1.259 incidenti, 14 morti e 1.598 feriti. La Spezia, invece, ha registrato 690 incidenti, con 7 morti e 898 feriti.

La maggior parte degli incidenti in Liguria si è verificata su strade urbane, che rappresentano l'83% del totale con 6.270 sinistri, mentre autostrade e raccordi hanno visto 567 incidenti, seguite dalle strade statali con 348, le provinciali con 199 e le strade comunali extraurbane con 146 sinistri. Tra le aree più critiche per la sicurezza stradale si segnalano gli incroci, dove sono avvenuti 865 incidenti, le rotatorie con 229 sinistri e le intersezioni segnalate, che hanno visto 599 incidenti, di cui 408 in presenza di semaforo o vigile.

Nel 2023 in Liguria sono stati investiti 1.075 pedoni, un dato significativo che evidenzia la vulnerabilità degli utenti deboli della strada, specialmente nelle aree urbane. Sebbene si sia registrato un calo complessivo degli incidenti rispetto al 2022, la sicurezza stradale resta una priorità cruciale per la regione.

A livello nazionale, il quadro evidenziato dai dati Aci-Istat conferma una situazione piuttosto analoga. Nel 2023, sulle strade italiane si sono verificati 166.525 incidenti con lesioni a persone, un leggero aumento rispetto ai 165.889 del 2022 (+0,4%). I decessi, tuttavia, sono diminuiti, passando da 3.159 a 3.039 (-3,8%), mentre i feriti sono stati 224.634, in leggero aumento rispetto ai 223.475 dell'anno precedente (+0,5%). Ogni giorno, in media, si sono verificati 456 incidenti, con 8,3 decessi e 615 feriti. Nonostante il calo nel numero delle vittime, gli incidenti e i feriti hanno registrato un lieve aumento, confermando l'importanza di continuare a lavorare per migliorare la sicurezza sulle strade a livello nazionale e locale.