Sanremo, lo sfogo di una lettrice: "Non è sempre colpa di Amaie, ma di tanti incivili se ci sono rifiuti" (foto)

La nostra lettrice Piera scrive alla redazione per esprimere il proprio parere in merito alla raccolta rifiuti a Sanremo nonchè al comportamento incivile di qualche cittadino.

"Non sempre e' colpa di Amaie Energia o degli operatori ecologici la se la città e le periferie sono sporche ma, spiega la nostra lettrice, è anche colpa delle persone incivile e maleducate che buttano l'immondizia non rispettando i giorni e gli orari di conferimento e il luogo come si vede dalle foto che ho scattato in corso Inglesi all'altezza della discesa che porta in al mercato".