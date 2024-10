Elezioni, Garibaldi (Pd), “Bucci ormai fa il correttore di bozze dei programmi altrui, per nascondere il fatto che il suo l’ha copiato da Toti”

"Ogni mattina Marco Bucci si sveglia, sfoglia il programma del centrosinistra e pensa a cosa dire di "originale" visto che il suo non esiste, sono consultabili solo alcune slide e del programma non c'è traccia. Un modo di confrontarsi situazionista e infantile, per certi versi. Bucci dice che è quello del fare, ma si sta limitando a fare le pulci agli altri per nascondere il suo vuoto di proposte. Non sapevo che Bucci si candidasse a fare anche il correttore di bozze dei programmi altrui. So solo, dalle poche cose che ho letto del suo programma, che Bucci ha fatto copia/incolla di quello di Toti. Anzi, Bucci è il copia/incolla del modello di Governo di Toti. Un modello che ha bloccato questa regione, perché tutti gli investimenti che il centrosinistra ha portato e pensato non sono stati ancora realizzati, dopo nove anni.” Così il capogruppo Pd in Regione Liguria Luca Garibaldi