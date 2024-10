Elezioni, Ioculano (PD): "Bucci scopre l’Imperiese: ammette inconcludenza della Giunta Toti e anche lui dimentica i collegamenti"

"Marco Bucci si è accorto delle necessità della provincia di Imperia ammettendo l'inconcludenza della Giunta Toti. Aurelia bis, raddoppio ferroviario Finale - Andora e ospedale nuovo a Taggia: sono queste le priorità su cui lavorare, messe da parte dal centrodestra negli ultimi 9 anni e di cui Bucci oggi si riempie la bocca. Evidentemente, per chi ha governato fino a oggi, ci vuole un po’ più di tempo per riconoscere le vere priorità del territorio". A dirlo è Enrico Ioculano, Consigliere Regionale del Partito Democratico, che continua: "Ovviamente Bucci non ha menzionato il Tunnel di Tenda, forse nessuno tra i suoi (sempre che lo sappiano) gli ha spiegato che è una questione ancora aperta. D'altronde, non se ne sono mai occupati a differenza del sottoscritto e dell'On Orlando col quale abbiamo effettuato tre sopralluoghi.

Insomma, siamo felici che il centrodestra abbia finalmente deciso di interessarsi alle problematiche del nostro territorio, anche se ci è voluto un po'. Noi, comunque, continueremo a lavorare su questi temi, come facciamo da sempre, per migliorare davvero la vita dei cittadini della provincia di Imperia".