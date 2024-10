Ventimiglia, lingua inglese: attestati del Trinity College London ai ragazzi delle 'Biancheri' (Foto e video)

Attestati del Trinity College London per settantun ragazzi dell'istituto comprensivo 1 Biancheri a Ventimiglia. Sono stati consegnati ieri pomeriggio nell'auditorium della scuola di via Roma.

Alla cerimonia di consegna erano presenti anche il vicesindaco e assessore con le deleghe al Commercio, alla Protezione Civile, ai Servizi sociali e socio-sanitari, alla Scuola e servizi scolastici e alle Politiche abitative Marco Agosta e l'assessore con le deleghe al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, allo Sport e alla Terra Serena Calcopietro. "E' una bellissima cosa avere un'opportunità in più, un valore aggiunto, un attestato per il futuro" - commenta il vicesindaco Marco Agosta - "La scuola e i ragazzi sono il futuro. L'amministrazione comunale è sempre stata vicina alle scuole e per me è un motivo di orgoglio. Mi sono battuto tantissimo sulla scuola francese perché dobbiamo arrivare a un livello internazionale e questa è un'occasione".

Una pomeriggio di festa che ha coinvolto studenti, docenti e genitori. "E' sempre bello vedere sia i ragazzi ma, soprattutto, i genitori che seguono i figli a raggiungere i loro obiettivi" - afferma l'assessore Serena Calcopietro - "Il ruolo della scuola e il rapporto con la famiglia è davvero indispensabile per l'educazione dei nostri ragazzi. Ringraziamo la scuola per aver organizzato tutto questo e per l'impegno e il dialogo continuo che abbiamo tra ente comunale e scuola. Buon anno scolastico a tutti".