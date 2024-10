Alessandro Piana: “Dalla regione un milione di euro a supporto del settore pesca”

La Giunta regionale, su proposta del Presidente facente funzioni Alessandro Piana ha deliberato l’apertura di un bando di aiuto al settore pesca, che erogherà contributi per 1 milione di euro, di fondi FEAMPA 2021-2017.

Potranno essere presentate domande di aiuto per investimenti a bordo e nei porti, per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco, delle catture indesiderate, nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line, entro il 30 novembre.

“Dal 2014 Regione Liguria – afferma il Presidente Facente Funzioni Alessandro Piana - è sempre stata a fianco degli operatori del settore della pesca, comparto nevralgico per l’economia della nostra Regione. Questo ingente stanziamento che migliorerà sia le condizioni lavorative degli operatori, sia il livello qualitativo e quantitativo della produzione, si va aggiungere agli oltre 20 milioni stanziati nel corso degli ultimi quattro anni. Siamo orgogliosi di poter offrire un supporto concreto ai nostri pescatori, che da sempre rappresentano un pilastro della nostra comunità”.