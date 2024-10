Sanremo, doppio evento alla Federazione Operaia: “Concerto di San Romolo” e l’inedito libro di Rubino

In occasione dei festeggiamenti patronali il Circolo Ligùstico propone per l’undicesima volta il “Concerto di San Romolo”, un’iniziativa che ha suscitato sempre molto interesse e apprezzamento negli anni. Nelle precedenti edizioni si è assistito a concerti d’organo, di complessi corali, dell’Orchestra Sinfonica al completo e del suo Quartetto d’Archi, e molta musica mandolinistica soprattutto attraverso l’Orchestra a pizzico “Euterpe”.

E anche quest’anno torna il mandolino ma in una veste differente: si rievoca l’epoca dei barbieri, quando nell’attesa del proprio turno i clienti strimpellavano melodie sugli strumenti che si trovavano regolarmente nelle barberie. Sarà il Duo “Pizzicante” a far rivivere domani, venerdì 11 alle ore 17, nel Piccolo Teatro della Federazione Operaia l’atmosfera e il repertorio di quegli intrattenimento d’inizio Novecento. Il duo strumentale è formato da Freddy Colt al mandolino e da Davide Frassoni alla chitarra, un sodalizio artistico che dura ormai da un decennio con numerosi concerti. Nell’occasione, insieme ad alcuni brani tipici del tempo saranno eseguite composizioni di autori sanremaschi come i Maestri Attilio Panizzi e Demo Bruzzone. Il tutto suona anche come un omaggio ad un grande artista come Antonio Rubino, di cui ricorre il sessantesimo anniversario della nascita, e che è ben noto soprattutto per le sue opere grafiche per l’infanzia.

Pochi sanno che Rubino fu anche un mandolinista dilettante! Al termine del concerto, evento nell’evento, l’Accademia della Pigna promuove la presentazione di una pubblicazione fresca di stampa: un libro inedito del grande artista matuziano, intitolato “Il fidanzato dei mulini a vento”. Si tratta di una raccolta di brevi racconti autobiografici del periodo infantile insieme alla narrazione di alcune leggende e storielle che al piccolo Antonio aveva raccontato il nonno Antonio senior, imprenditore, banchiere e Vice Console di Russia a Sanremo. Il libro, illustrato dall’autore, è realizzato con elegante veste editoriale, in grande formato e tutto a colori. La presentazione del concerto e del libro è affidata alla studiosa Paola Silvano, consigliera della Federazione Operaia. L’evento, al quale parteciperà anche l’Assessore alla Cultura Enza Dedali, è realizzato con la collaborazione della Famija Sanremasca.