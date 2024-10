Mareggiata a Sanremo, situazione sotto controllo lungo la costa: ok anche il torrente Argentina a Taggia (Foto e video)

Mentre Arpal conferma la chiusura dell’allerta gialla gialla idrologica sui bacini grandi della nostra provincia (alle 13), l’attenzione si sposta sul mare in atto da questa mattina, ampiamente prevista da ieri. La forte mareggiata che ha colpito la costa ligure nelle ultime ore ha interessato anche il litorale di Sanremo, dove i livelli del mare si sono mantenuti medio-alti, ma senza creare situazioni di pericolo. Le autorità locali, in continuo monitoraggio, confermano che la situazione è sotto controllo e non si segnalano danni a strutture o disagi particolari per i cittadini.

Nella prima mattinata, le onde si sono infrante con forza lungo la costa sanremese, sollevando qualche preoccupazione, soprattutto nelle aree più esposte. Tuttavia, la tempestività degli operatori e delle forze dell'ordine ha permesso di gestire efficacemente la situazione, evitando criticità. Il livello del mare è stato costantemente monitorato, ma fortunatamente non è stato necessario prendere misure straordinarie.

Situazione simile ad Arma di Taggia, dove l’attenzione si è concentrata in particolare sul livello del torrente Argentina. Nella notte, intorno alle 4 del mattino, il torrente aveva registrato un innalzamento preoccupante, che aveva fatto temere possibili esondazioni. Fortunatamente, il livello dell'acqua ha cominciato a diminuire nelle ore successive, riportando la situazione alla normalità. Attualmente, il torrente è rientrato nei limiti di sicurezza e non desta più preoccupazioni.

Anche ad Ospedaletti, nonostante la forza del mare, la situazione rimane sotto controllo. Le autorità locali confermano che non si sono verificati allagamenti o danni alle infrastrutture costiere. La protezione civile ha comunque continuato a vigilare per tutta la giornata, per garantire la sicurezza della popolazione e la protezione delle zone più esposte alle mareggiate. Le amministrazioni comunali di Sanremo, Taggia e Ospedaletti continueranno a monitorare la situazione per intervenire prontamente in caso di necessità.

La situazione si prevede in miglioramento nel corso della giornata odierna con finestre soleggiate soprattutto a Ponente, ma ancora temporali moderati a macchia di leopardo. I venti saranno in calo, ma permane la mareggiata, con moto ondoso localmente agitato tra Cervo e Ventimiglia.

Le previsioni per oggi vedono residua instabilità con rovesci sulle altre province della Liguria. Venti localmente forti (50-60km/h) e mare agitato da Sud-Ovest in allungamento fino a 8-9s con possibili mareggiate.

Domani cielo prevalentemente sereno con venti in calo e moto ondoso in diminuzione. Situazione in miglioramento anche per sabato e domenica con lieve diminuzione delle temperature.