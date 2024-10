Una nostra lettrice, Ilaria, ci ha scritto per ringraziare il personale medico di turno della notte scorsa:

“Ho chiamato il 118 perché il mio bimbo stava male con respiro affannato e tanta paura per me e il suo papà. I soccorsi sono arrivati subito, con personale estremamente gentile e discreto. Ha interagito con il bambino nei migliore dei modi. Ci hanno trasportato in ambulanza e una volta in Pediatria ad Imperia, abbiamo trovato massima disponibilità e pulizia della stanza. Grazie a tutti”.