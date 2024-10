Si chiama “Un passo alla volta” ed è una passeggiata organizzata dal Dipartimento Integrato di Salute Mentale e Dipendenze di Asl1, nell'ambito della Giornata Mondiale della Salute Mentale la cui ricorrenza è il 10 ottobre.

E proprio il 10 ottobre si terrà questa camminata che prenderà il via dal Centro di Salute Mentale di Bordighera alle 10, per poi snodarsi sul lungomare della città delle palme. Per chi volesse partecipare, è gradita la prenotazione allo 0184534887.