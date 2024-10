A Pigna focus sulla sanità territoriale con un incontro pubblico dal titolo 'Voci dal Territorio'

Appuntamento l'11 ottobre nella sala consiliare del comune di Pigna in via Umberto I, dalle 17.30 alle 18.30, per l'incontro pubblico dal titolo 'Voci dal Territorio'. L'evento organizzato da Asl1 in collaborazione con i comuni di Castelvittorio e Pigna, sarà l'occasione per rispondere alle domande della popolazione in merito al medico di medicina generale, all'infermiere di comunità e sul tecnico di radiologia domiciliare.