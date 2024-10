Sanremo: mulattiera Rocca invasa dalla spazzatura, la segnalazione con foto di un nostro lettore

Un nostro lettore, Michele Feraud, ci ha scritto inviandoci alcune foto della situazione in cui versa mulattiera Rocca:

“Nonostante le mie ripetute comunicazioni ad Amaie Energia la strada è perennemente invasa da ogni tipo di spazzatura, e solo grazie alle ultime piogge non è piena anche di escrementi. La situazione non è molto diversa nelle vicine via Pietro Agosti, via Galilei e via Melandri che viene usata come deposito per i sacchetti per le deiezioni canine. Spero vivamente che possiate documentare e mettere in prima pagina questo scempio come esempio del degrado in cui si trova Sanremo”.