Sanità pubblica, Quesada: "Priorità assoluta per il Pd"

"Come segretario provinciale del Partito Democratico,vogliamo essere chiari: la sanità pubblica è una priorità assoluta per noi. È inaccettabile che i cittadini liguri debbano aspettare mesi per una visita o, peggio ancora, andare in altre regioni per ricevere cure adeguate". Così Cristian Quesada, segretario provinciale del Pd.

"In questi ultimi 9 anni, sotto la guida di Toti, la sanità pubblica in Liguria è stata ridotta ai minimi termini, prosegue. Ospedali depotenziati, liste d’attesa infinite e personale sanitario allo stremo sono il risultato di scelte politiche che hanno messo in secondo piano la salute dei cittadini. Non dimentichiamo che Toti ha accumulato un debito di 250 milioni di euro sulla sanità, senza risolvere i problemi che affliggono il nostro sistema. Ora ci troviamo di fronte a Bucci, che rappresenta la totale continuità con questa gestione. Se Bucci continuerà su questa strada, la situazione non potrà che peggiorare ulteriormente. Siamo convinti come partito democratico che il sistema sanitario pubblico vada rafforzato, e questo significa investire seriamente sugli operatori sanitari. Medici, infermieri e tutto il personale che ogni giorno si impegna per garantire cure ai cittadini meritano più risorse e condizioni di lavoro migliori. Solo così possiamo garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti<2.

"Un altro obiettivo chiave è ridurre le liste d’attesa, chiosa il segretario Dem. Sappiamo quanto questo problema sia grave per molte persone e crediamo che la soluzione passi dal potenziamento della medicina territoriale. Vogliamo portare i servizi sanitari più vicini ai cittadini, così che nessuno debba aspettare mesi o percorrere lunghe distanze per una visita o un esame. Il nostro impegno è chiaro: vogliamo che tutti i liguri possano curarsi nella propria regione, senza dover cercare altrove soluzioni che dovrebbero essere garantite qui. È una sfida che siamo pronti a raccogliere, conclude Quesada, perché la salute delle persone non può più aspettare. Come Partito Democratico di Imperia, faremo tutto il possibile per cambiare questa situazione<".