Riparte la stagione invernale a Villa Noseda con “Sunday Glamour”, l'inaugurazione della domenica sera

Villa Noseda si prepara ad accogliere il pubblico con un evento speciale che segna l'inizio di una nuova stagione di cibo, musica e intrattenimento. Domenica 13 ottobre, la splendida location a pochi passi dal Casinò di Sanremo inaugurerà "Sunday Glamour", un evento all'insegna del divertimento e del buon gusto.

La serata comincerà alle 19:30 con una cena a buffet e uno spettacolare show cooking, in cui chef esperti delizieranno gli ospiti con una selezione di piatti preparati al momento. La varietà dell'offerta gastronomica è pensata per soddisfare ogni tipo di palato: le varie isole del gusto proporranno prelibatezze di alta qualità che spazieranno dai piatti di pesce fresco a finger food creativi, fino a una selezione di piatti freddi e caldi, il tutto preparato con ingredienti selezionati.

L'appuntamento si presenta come un'occasione unica per vivere un'esperienza culinaria di alto livello in un ambiente raffinato ed esclusivo. Villa Noseda, già nota per il suo stile elegante e la sua posizione privilegiata, sarà il palcoscenico di una serata che punta a regalare un mix perfetto tra gastronomia e intrattenimento. L'atmosfera sarà resa ancora più vivace dalla musica e dall'intrattenimento, che accompagneranno gli ospiti fin dall'inizio della serata, creando il giusto clima festivo sin dall'ora di cena.

Dopo le 22:30, il ritmo cambierà: la serata si trasformerà in un vero e proprio party dopocena, con un coinvolgente dj set che animerà il dancefloor fino a tarda notte. Coloro che preferiscono unirsi all'evento solo per la parte più "festaiola" della serata, avranno la possibilità di accedere direttamente per il dopocena, per divertirsi tra musica, balli e un'atmosfera frizzante.

"Sunday Glamour" a Villa Noseda si prospetta come un evento imperdibile per chi cerca una serata diversa dal solito, dove la raffinatezza dell'ambiente e la qualità del cibo si fondono con il divertimento e la buona musica in uno dei luoghi più esclusivi di Sanremo.

Per partecipare alla cena è estremamente consigliata la prenotazione. Non perdete l'occasione di vivere una serata unica nella splendida cornice di Villa Noseda e di dare il benvenuto alla stagione invernale con stile e divertimento.

Per info e prenotazioni:

Corso Inglesi 1, Sanremo (IM) 18038

+39 335 1861905

reservations@villanosedasanremo.com

https://www.facebook.com/vnvillanoseda