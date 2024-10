Doposcuola: 'Zontiane' e volontari a fianco degli alunni della scuola secondaria di primo grado (medie) a Bordighera

Lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera ha organizzato per il terzo anno consecutivo il ‘Doposcuola Zonta’, servizio completamente gratuito, due pomeriggi la settimana presso l’istituto Ruffini di Bordighera, aperto agli alunni della scuola secondaria di primo grado (medie).

Zontiane e volontari, soprattutto insegnanti in pensione che mettono a disposizione tempo, capacità ed esperienza, hanno già iniziato l’assistenza ai ragazzi trasformando i due pomeriggi in un momento di studio e di confronto. A breve in questo ‘aiuto ai compiti’ si aggiungeranno anche liceali dell’Aprosio nell’ambito dei progetti di formazione previsti dall’istituto.

“Il doposcuola – spiegano dallo Zonta Club Ventimiglia Bordighera - vuole essere un servizio per andare incontro alle esigenze formative delle famiglie e un’occasione, per gli studenti, in cui eseguire i compiti e studiare con altri. Non è solo un modo per essere aiutati e annoiarsi di meno ma anche per collegare esperienze emotive con esplorazioni dentro i saperi. Ciò che si studia può diventare così un momento interessante, può aprire a nuove scoperte, grazie a incontri con adulti attenti a valorizzare quel che un ragazzo è, prima di quel che sa, perché se su una materia si deve chiedere aiuto, su altre si mettono a disposizione le proprie capacità. In questa chiave il doposcuola oltre a un momento per favorire l’apprendimento e la socializzazione e l’autonomia dei ragazzi rappresenta un processo attivo di costruzione di abilità e conoscenze”.

Un service importante, vicino al territorio e alle sue esigenze, in linea con le finalità del club service al femminile che rappresenta una delle realtà più dinamiche dell’associazionismo.