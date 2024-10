Camporosso celebra la Giornata internazionale della dislessia, il ponte dell’Amicizia si illumina di turchese

Il ponte dell’Amicizia a Camporosso si illumina di color turchese in occasione della Giornata Internazionale della Dislessia.

Un'iniziativa per sensibilizzare la popolazione. "Camporosso aderisce alla Giornata Internazionale della Dislessia che si celebra oggi, l'8 ottobre 2024" - afferma il sindaco Davide Gibelli - "Per l’occasione la rotonda del ponte dell’Amicizia è stata illuminata di colore turchese, già da ieri sera".

"La campagna internazionale 'Uniti per la Dislessia' è coordinata dall'Osservatorio Internazionale sulla Dislessia e altri Disturbi Specifici dell'Apprendimento e mira a far conoscere meglio le neuro-diversità, che si stima interessino fra il 5 e il 10% della popolazione mondiale" - fa sapere il primo cittadino - "In particolare, i disturbi specifici dell'apprendimento sono disturbi del neuro-sviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente e che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione".