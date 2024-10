Bordighera, Veronica Russo: "Massima attenzione e tutela per gli amici a 4 zampe"

La consigliera regionale Veronica Russo conferma ancora una volta il suo impegno concreto per la difesa degli animali, partecipando con entusiasmo alla manifestazione “Bordighera Dog Show”. L’evento, organizzato a Bordighera dall’Associazione culturale Decima Musa in collaborazione con La Zampa sul Cuore Educazione Cinofila, è stato un’occasione per la consigliera di ribadire la sua attenzione e il suo amore verso i nostri amici a quattro zampe.

Durante la manifestazione, la consigliera ha ricordato le iniziative intraprese negli ultimi quattro anni all'interno del Consiglio regionale per promuovere la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo. “Ho voluto portare il mio amore e la mia attenzione verso gli animali all’interno del Consiglio regionale, lavorando con uffici e associazioni del settore per sviluppare una legge che sancisse alcuni importanti principi e diritti per chi si occupa della loro protezione”, ha dichiarato Russo.

La proposta di legge, intitolata “Tutele e prevenzione per il randagismo degli animali di affezione”, prevede non solo misure per contrastare il fenomeno del randagismo, ma anche l’istituzione della figura del Garante dei diritti degli animali. Un passo avanti significativo per garantire un maggiore controllo e sostegno a chi opera quotidianamente per la difesa e la cura degli animali.

“Possiamo affermare che oggi gli animali di affezione fanno parte delle famiglie in modo molto più intimo e, in alcuni casi, rappresentano l’unica compagnia per persone anziane o sole”, ha sottolineato Russo. Tuttavia, ha anche evidenziato come troppo spesso gli animali vengano trattati come un semplice passatempo e, una volta perso l’interesse, siano abbandonati o trascurati.

La consigliera ha posto particolare attenzione anche sulla tutela delle colonie feline nelle città, ringraziando il lavoro dei volontari che si occupano della loro gestione e prevenendo così il fenomeno del randagismo felino. “Le cosiddette ‘gattare’ svolgono un ruolo fondamentale, aiutando i gatti a vivere in modo dignitoso e regolamentato, riducendo il numero di animali in difficoltà”, ha aggiunto.

Veronica Russo ha concluso l’intervento con un pensiero personale: “L’amore verso gli animali è il più puro dei sentimenti, perché nasce senza chiedere nulla in cambio e si nutre solo di rispetto, cura e dolcezza.” Parole che sintetizzano il suo impegno e la sua dedizione alla causa, con la promessa di continuare a lavorare con passione e concretezza per difendere i diritti degli animali e promuovere il loro benessere.