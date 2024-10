Sanremo, a Villa Nobel la 1a edizione di "Health And Food Festival: il cibo del benessere"

Il 6, 7 e l’8 dicembre nella splendida cornice di Villa Nobel di Sanremo (Imperia) si terrà la prima edizione di "Health And Food Festival: il cibo del benessere", evento imperdibile dedicato alla connessione tra alimentazione e salute.

Durante il festival, saranno organizzati numerosi appuntamenti, tra cui incontri con professionisti del benessere (nutrizionisti, medici e chef) che condivideranno consigli pratici e approfondimenti scientifici sull’importanza di una dieta equilibrata e rispettosa dell’ambiente, e momenti dedicati alla sana cucina con show cooking, laboratori e degustazioni, per scoprire come preparare piatti gustosi ma salutari, utilizzando i prodotti tipici del territorio.

Il festival offrirà anche spazi dedicati alla cultura e allo spettacolo: sono previsti eventi per famiglie, spettacoli dal vivo, incontri letterari e percorsi didattici per i più piccoli, affinché anche loro possano imparare l’importanza di uno stile di vita sano, attraverso il gioco e l’interazione.

Ideato da Gianfranco Trapani in collaborazione con Prime Quality, gestore di Villa Nobel la cui proprietà è della Provincia di Imperia, il festival non si limiterà a parlare di cibo, ma offrirà una visione a 360 gradi del benessere, in un territorio che da sempre promuove uno stile di vita sano e naturale con le sue tradizioni gastronomiche e le sue eccellenze. Dalle colline di ulivi (olio di oliva extravergine di alta qualità) alle coste che offrono pesce fresco e ingredienti genuini dell’entroterra, Sanremo diventa il luogo ideale per celebrare la salute attraverso il cibo. Il patrimonio alimentare ligure, basato su prodotti semplici e di qualità, si sposa perfettamente con l’obiettivo del festival: promuovere il benessere attraverso scelte alimentari consapevoli e sostenibili.

Il Centro Studi Alfred Nobel Sanremo vuole essere strumento per gli Enti del territorio primi tra questi Regione Liguria e comune di Sanremo per rendere dinamiche le relazioni con le istituzioni svedesi, ed in particolare con la fondazione Alfred Nobel, responsabile dal 1905 della complessa gestione di attribuzione dei prestigiosi Premi Nobel, la cui cerimonia avviene ogni anno il 10 dicembre.

Prime Quality è composta da esperti di eventi privati ed aziendali. Un team giovane e dinamico con importanti esperienze internazionali che si dedica con passione alla cura di ogni dettaglio che lavora sulle specificità di ciascun cliente per realizzare eventi unici con team dedicati e professionali. I servizi offerti includono event management, catering, banqueting, noleggio attrezzatura, intrattenimento ed allestimenti.

Villa Nobel fu il nido del celebre industriale, chimico e filantropo svedese Alfred Nobel, che in essa lavorò a numerosi brevetti e redasse il famoso testamento con cui destinava la sua fortuna all’istituzione del Premio che porta il suo nome. Rappresenta l’ultima dimora di Alfred Nobel, in cui visse gli ultimi anni della sua vita con un’intensa attività di ricerca e sperimentazione. La storia dell’edificio ebbe inizio alla fine del 1870, quando il farmacista di Rivoli Pietro Vacchieri fece costruire, su progetto di Filippo Grossi, un’elegante palazzina circondata da un bellissimo parco di piante pregiate che si estendeva fino al mare. Alfred Nobel, che l’acquistò nel 1891, vi abitò fino al 1896; anno della sua morte.