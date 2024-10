La comunità di Castel Vittorio è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Enzo Rebaudo, in particolare il sindaco Gian Stefano Oddera, porgendo le più sentite condoglianze ai familiari, ricorda i tanti anni di amministrazione condivisa.

"Enzo infatti ha sempre interpretato il suo ruolo di consigliere comunale di opposizione, dice il sindaco, in modo costruttivo e nell’interesse del paese di Castel Vittorio.