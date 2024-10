Elezioni regionali, Viale (Lega): "Liguria non diventi copia dell’Emilia Romagna con le cooperative rosse"

“Spero che Orlando non intenda importare in Liguria il modello delle cooperative rosse dell’Emilia Romagna, regione dov’è stato eletto. Qui in Liguria esiste un dialogo costante, dialettico e costruttivo con le rappresentanze dei lavoratori e anche con il mondo delle cooperative che non deve essere contaminato dai metodi di altre realtà. Ho avuto modo di verificarlo nella mia esperienza di vice presidente e di referente del tavolo sull’autonomia dove abbiamo anche lavorato insieme sui temi dell’occupazione e gli ambiti nei quali la Liguria potrebbe rivendicare competenza esclusiva. Da un lato quindi combattono, dopo averla voluta, l’autonomia differenziata e dall’altra richiedono l’introduzione di forme quali il salario minimo solo per la regione Liguria. A proposito il presidente ha i pieni poteri per proseguire nella richiesta di autonomia differenziata secondo i documenti approvati in consiglio regionale all’unanimità anche dalla sua coalizione, tranne linea condivisa. Perché la sintesi politica non sono mai stati in grado di farla. Per queste e mille altre ragioni non vinceranno. Lascino stare Bucci che nelle sue proposte sul tema dell’occupazione apre prospettive importanti per i nostri giovani, obblighi assunzionali per le imprese, sostegno alle start up e centri di ricerca”.

Lo dice in una nota Sonia Viale, candidata per la Lega alle elezioni regionali.