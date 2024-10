Elezioni regionali, Sanremo Domani appoggia Stefania Mostardini: i chiarimenti

"In merito alle recenti dichiarazioni rese a nome dell’associazione 'Sanremo Domani', in cui viene espresso il sostegno del gruppo alla presidente Stefania Mostardini per le prossime elezioni regionali, desideriamo chiarire alcuni punti per evitare malintesi" - dicono Marco Damiano, Monica Rodà, Rebecca Piana, Massimo Canerossi e Gianni Rodà.

"La lista civica che ci ha visti uniti in passato per sostenere alla carica di sindaco il nostro caro amico l’ingegnere Gianni Rolando, in occasione delle recenti elezioni amministrative di Sanremo, era ed è composta da persone con sensibilità politiche diverse, tutte accomunate dalla stima e dall’affetto che abbiamo per lui" - sottolineano - "Le prossime elezioni regionali della Liguria, tuttavia, rappresentano una situazione diversa, in cui la componente politica può risultare prevalente, tanto è vero che, al momento, all’interno della nostra associazione sussistono tre posizioni distinte che sostengono candidati consiglieri diversi, pur facenti parte tutti di liste che sostengono la candidatura a presidente di Marco Bucci:

1) quella di un gruppo espressione della alleanza politica “Noi Moderati” che sostiene la dottoressa Stefania Mostardini, che parteciperà alle elezioni nella lista civica “Vince Liguria”;

2) quella di un altro gruppo che sostiene Armando Biasi della Lega;

3) quella del gruppo che sostiene il dottor Francesco Ghilardi, candidato per Forza Italia".

"Tutte queste espressioni politiche nascono dalla stessa lista civica, fondata sull’amicizia e la collaborazione, valori che continueranno a guidarci anche in futuro" - concludono - "Lontano da qualsiasi vena polemica, intendiamo invitare tutti i membri dell’associazione alla comprensione e al rispetto delle diverse sensibilità politiche all’interno del gruppo".