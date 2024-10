Elezioni regionali, il Pd replica a Rixi: "Non c’è alcuna doppia morale"

"Caro Rixi, in prima elementare insegnano che non si possono sommare le pere con le mele. A Milano è stata semplicemente organizzata una cena per sostenere la candidatura di Andrea Orlando; non si festeggiano 'rinfuse' o altro". Con queste parole il Pd risponde al viceministro Edoardo Rixi.

"Non c’è alcuna doppia morale, poiché la critica non riguardava il prezzo delle cene di Toti ma il fatto che a tali eventi partecipavano soggetti che avevano beneficiato di provvedimenti dell’amministrazione Toti" - sottolinea il segretario provinciale del Partito Democratico di Imperia Cristian Quesada.

"In poche righe abbiamo cercato di spiegare la differenza sostanziale su come interpretiamo il senso delle istituzioni e come queste debbano essere rispettate" - afferma Quesada.