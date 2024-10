Bordighera: settimana prossima convocate le commissioni consiliari Affari Generali e Programmazione e quella per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente

Giovedì 10 ottobre, presso Palazzo Garnier a Bordighera, si riuniranno due Commissioni Consiliari.

Per le ore 8.00 è convocata la Commissione per gli Affari Generali e la Programmazione, con il seguente ordine del giorno:

1) Ratifica sesta variazione al bilancio di previsione 2024/2025/2026;

2) Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20 del decreto legislativo 19.08.20216, n. 175 e ss.mm.ii) – Anno 2024;

3) Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2025/2026/2027;

4) Assistenza scolastica – Convenzione tra il comune di Bordighera e il comune di Vallebona per la gestione del trasporto scolastico – Periodo dal 16/09/2024 al 30/06/2025;

5) Servizio Gare e Contratti – Adozione del regolamento comunale sui controlli campione nei confronti delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti degli affidatari di appalti, concessioni e forniture pubbliche di valore inferiore a 40.000 euro.

Per le ore 8.30 è convocata la Commissione per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione nomina presidente Commissione;

2. Settore tecnico – Servizio urbanistica e G.O. – Legge regionale n. 1/2008 e s.m.i. – Svincolo strutture alberghiere – Immobile sede dell’ex “Hotel Michelin”