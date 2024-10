A Molini di Triora l'assessore Scajola inaugura un intervento di rigenerazione urbana (Foto)

È stato inaugurato oggi l’intervento di rigenerazione urbana che ha coinvolto le vie del centro storico di Molini di Triora. Presenti, per l’occasione, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, il consigliere regionale Chiara Cerri, il sindaco del paese Manuela Sasso e il suo vice Danilo Marvaldi.

Il progetto, costato complessivamente 100 mila euro di cui 90 finanziati dalla Regione Liguria, ha portato a una totale riqualificazione di via Aia di Pè e via Gianchette che da tempo versavano in una situazione non ottimale. Nel dettaglio sono stati sostituiti i sottoservizi e rifatta la pavimentazione che permette ora un attraversamento in piena sicurezza.

“Un ulteriore progetto portato a termine grazie a una programmazione strategica e sinergica con i Comuni e, in generale, con le necessità del territorio – spiega l’assessore Scajola - Con 100mila euro di intervento abbiamo dato maggior decoro a due vie del centro storico di Molini di Triora restituendole, di fatto, a cittadini e turisti. Il recupero dell’esistente, senza nuovo consumo di suolo, ha caratterizzato le politiche di rigenerazione urbana portate avanti negli ultimi anni da Regione Liguria. Nella sola provincia di Imperia sono 47 gli interventi avviati, conclusi o finanziati di cui ben 30 riguardano Comuni dell’entroterra”.

"Ringraziamo la Regione Liguria che ha avuto un occhio di riguardo per i borghi in questi anni - aggiunge il sindaco di Molini di Trioria Manuela Sasso- Molto spesso i piccoli Comuni da soli non riescono a portare avanti tutti i progetti necessari. In questo caso siamo contenti di aver ristrutturato due vie del nostro centro storico, il suo recupero è una delle priorità della nostra amministrazione e vogliamo proseguire su questa strada nei prossimi anni".

(Foto di Christian Flammia)