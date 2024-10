La città delle palme punta sulle attività all’aria aperta: al via il progetto “Aspettando Bordighera Outdoor 2025”

Bordighera, città delle attività all’aria aperta in ogni giorno dell’anno: con questo obiettivo l’Assessore Melina Rodà ha ideato il progetto “Aspettando Bordighera Outdoor 2025”, un programma di escursioni e iniziative con e-bike ed e-MTB e di visite guidate con focus sui luoghi di Claude Monet. Gli appuntamenti accompagneranno residenti e turisti alla scoperta del territorio durante i mesi autunnali fino a gennaio 2025, in vista del grande evento “Bordighera Outdoor Experience 2025”, già in calendario per la prossima primavera.

“Sono tre gli ingredienti principali di ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’: guide di grande esperienza, tanti sentieri da percorrere a piedi, in e-bike o e-MTB e la bellezza del nostro territorio. Escursioni, visite e iniziative riproporranno lo spirito di ‘Bordighera Outdoor Experience’ 2023 e 2024 e sono certa che l’entusiasmo di cittadini e turisti sarà lo stesso,” commenta l’Assessore Melina Rodà. “Abbiamo reso evidente la vocazione di Bordighera come polo per le attività all’aria aperta anche al di là della stagione estiva e continuiamo a lavorare affinché queste potenzialità si realizzino in pieno, con ricadute positive per attività commerciali, ristoranti e strutture ricettive.”

Le iniziative saranno organizzate e proposte da ASD Discover Riviera, dalla guida Simona Gibertini e da Supernatural Racing Team ASD, già protagonisti delle edizioni 2023 e 2024 di “Bordighera Outdoor Experience”. Il calendario delle iniziative e ulteriori informazioni saranno presto disponibili su visitbordighera.it.