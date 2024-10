Lavoro, Garibaldi (PD): "Da destra deriva trumpiana, negano anche dati ISTAT

"La deriva trumpiana sta contagiando tutti gli esponenti del centrodestra ligure, degni interpreti del loro vate Bucci in quanto alla negazione della realtà. L'Istat riporta infatti l'indicatore delle retribuzioni lorde per unità di lavoro (dati 2021) che mostra un dato ligure inferiore rispetto al dato del Nord di circa il 7%, con la Liguria ultima del nord del Paese appunto. Il dato tuttavia è gonfiato dalla presenza nel dato aggregato del settore pubblico, che non varia, in prima approssimazione, a livello regionale. Se si guarda ad esempio ad altri dati Istat, in particolare il database Risultati economici delle imprese (che esclude la pubblica amministrazione), si vede anche in questo caso che la Liguria (salari e stipendi per lavoratore dipendente) è ultima al Nord, con eccezione della Valle d'Aosta, con differenziale pari ad 11%", così il capogruppo del Pd in Regione Liguura Luca Garibaldi rispondendo a Bogliolo.