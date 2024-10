Tanti eventi al Casinò di Sanremo: ecco gli appuntamenti autunnali

L’esclusivo calendario eventi presenta per il periodo autunnale, da ottobre a dicembre, tre spettacoli che riaffermano la grande attenzione verso la clientela attraverso scelte d’intrattenimento d’autore: Marta&Gianluca, Caressa&Parodi e Vanni De Luca.

“L’intensa stagione Eventi, che ha riscosso l’apprezzamento della migliore clientela, presenta tre nuovi spettacoli di sicuro richiamo, allegri ed originali, che riprendono il piacere degli show cooking, della comicità autentica,interpretati da veri professionisti, seguiti dal pubblico televisivo e da quello social. Una scelta di qualità mirata, finalizzata ad assicurare intrattenimento di grande livello per i nostri clienti e graditi ospiti, in attesa della Festa di Capodanno, che trasformerà il Casinò in un elegante palcoscenico.” Dice il Presidente e Amministratore Delegato del Casinò di Sanremo dott. Gian Carlo Ghinamo.

Sabato 5 ottobre sarà la comicità del duo Marta&Gianluca ad intrattenere i migliori clienti della Casa da Gioco al Roof Garden con il loro repertorio incentrato sul rapporto tra uomo e donna, sempre ricco di spunti divertenti. Marta& Gianluca hanno consacrato sul palco del Festival di Sanremo una lunga carriera costellata da tanti successi nelle più seguite trasmissioni televisive come Zeling.

Sabato 2 novembre duplice appuntamento per Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Alle ore 18.00 nel Teatro del Casinò, presenteranno il loro nuovo libro, scritto a due mani: “Calcio e pepe. Insieme è meglio” (Sperling & Kupfer). Nel volume raccontano a due voci la loro storia, dal primo incontro nel 1996 fino al recente venticinquesimo anniversario di matrimonio, festeggiato con i loro tre figli e tantissimi amici. Aneddoti, incontri, viaggi, imprevisti, cambiamenti: Benedetta e Fabio ci fanno entrare nel loro mondo, svelando situazioni esilaranti, momenti felici, l’allegria del ménage famigliare, i traguardi raggiunti ma anche i momenti difficili superati insieme, lasciandoci l’eco di tante emozioni autentiche e di una passione condivisa per il sorriso. L’incontro è ad ingresso libero sino all’esaurimento dei posti disponibili.

Alle ore 21.00 in sala Biribissi Benedetta Parodi con Fabio Caressa delizieranno gli ospiti del Casinò con lo Show Cooking che precederà la cena di gala.

Sabato 5 ottobre al Roof Garden MARTA&GIANLUCA

Sabato 7 dicembre nel ristorante Biribissi incanterà i clienti e gli ospiti del Casinò il mnemonista Vanni De Luca, che ha fatto dell’arte di intrattenere con la memoria la sua ragione di vita.

Marta e Gianluca diventano un duo comico nel 2010 a seguito della partecipazione all’edizione televisiva di Zelig Off dove mettono in scena una intelligente parodia dello “speed date”, un nuovo modo di incontrarsi per capire, in pochi secondi, se c’è affinità sentimentale con la persona che abbiamo davanti.

Nel 2011 sono in tv in prima serata a Zelig e, sempre nello stesso anno, conducono il programma radiofonico Che cos’è l’amor in onda sulle frequenze di Radio2.

Negli anni prosegue la loro partecipazione a programmi comici come Container per Comedy Central, Extra Show per Mediaset Extra e Zelig fino alla sua più recente edizione del 2021 in prima serata Canale 5, condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, in cui divertono il pubblico con i loro sketch sugli “speed date”.

Per la Rai i due hanno partecipato tra il 2014 e 2016 a Quelli che il calcio, Gli Italiani hanno sempre ragione, Le Dieci Cose, fino ad arrivare per due anni di seguito, 2025 e 2016, sul palco del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti come ospiti comici.

Dal 2019 al 2023 Marta e Gianluca portano la loro comicità nei programmi Comedy Central Tour, Comedy Presenta e Zelig, sia per la messa in onda su Comedy Central, sia per le puntate celebrative in prima visione Canale 5.

Nel 2022 partecipano al programma Only Fun – comico show, condotto da I Panpers ed Elettra Lamborghini sul canale NOVE.È di quest'anno la presenza in TV a Comedy Match condotto da Katia Follesa, in onda sul canale NOVE, e il nuovo spettacolo teatrale Io e Gianlu, scritto da Gianluca De Angelis, Marta Zoboli, Alessio Parenti e Carlo Negri.

Sabato 2 novembre nel Teatro dell’Opera e al Biribissi PARODI&CARESSA

Benedetta Parodi e Fabio Caressa presentano il nuovo libro:”Calcio e Pepe. Insieme è meglio.” (Sperling & Kupfer).

«Siamo cresciuti, siamo diventati genitori, abbiamo trovato la nostra via nel lavoro, abbiamo lottato e pianto ma anche riso tantissimo. Abbiamo fatto molta strada seguendo ognuno il proprio percorso, indipendenti ma sempre accanto, pronti a sostenerci, sempre e comunque. Perché ormai lo sappiamo da venticinque anni: insieme è meglio!» Tra i due il romantico è lui (perché meno sentimentale di Benedetta è impossibile), mentre lei brilla nell’organizzare viaggi, cene (ovviamente) e… tutto il resto. Una cosa è certa: la coppia Parodi-Caressa è la più amata della tv e dei social. Sono milioni le persone che seguono le loro trasmissioni, guardano i loro video e leggono i loro post. Simpatici, belli e autoironici, nonostante il grande successo nei rispettivi campi non hanno paura a mostrarsi senza filtri, imperfetti, alle prese con gli aspetti quotidiani della vita lavorativa e famigliare. Nel volume “Calcio e pepe”, edito da Sperling & Kupfer, raccontano a due voci la loro storia, dal primo incontro nel 1996 fino al recente venticinquesimo anniversario di matrimonio, festeggiato con i loro tre figli e tantissimi amici. Aneddoti, incontri, viaggi, imprevisti, cambiamenti: Benedetta e Fabio ci fanno entrare nel loro mondo, svelando situazioni esilaranti, momenti felici, l’allegria del ménage famigliare, i traguardi raggiunti ma anche i momenti difficili superati insieme, lasciandoci l’eco di tante emozioni autentiche e di una passione condivisa per il sorriso. BENEDETTA PARODI, laureata in Lettere moderne a Milano, è giornalista professionista e conduttrice televisiva. Ha condotto il tg di Studio Aperto fino al 2008 quando ha ideato la rubrica Cotto e mangiato in onda all’interno del telegiornale, per poi approdare su LA7 con I menù di Benedetta. Da dodici anni è alla conduzione di Bake Off Italia, talent show di grandissimo successo in onda su Real Time. Vera precorritrice del food in tv, è autrice di numerosi libri di cucina che hanno venduto milioni di copie. Sui social, con un profilo che conta più di un milione di follower, @ziabene condivide la sua vita e le sue passioni, fatte soprattutto di piatti gustosi e buoni libri. Dal 1999 è sposata con Fabio Caressa con cui ha tre figli, Matilde, Eleonora e Diego.

FABIO CARESSA è giornalista, scrittore, conduttore e commentatore televisivo. Laureato in Scienze politiche, è uno dei più amati telecronisti sportivi italiani. Con Giuseppe Bergomi forma una delle più apprezzate coppie di commentatori di Sky Sport. In carriera conta più di 5.000 dirette ed è stato la voce delle vittorie della nazionale italiana al Mondiale 2006 e all’Europeo 2021. Da qualche anno collabora con diverse aziende italiane per la formazione e lo sviluppo della comunicazione. Con Sperling & Kupfer ha già pubblicato con successo Grazie, Signore, che ci hai dato il calcio.

Sabato 7 dicembre al Biribissi VANNI DE LUCA

Mnemonista e attore, ispirato dalle spettacolari gesta dei fenomeni della mente e dei calcolatori umani degli inizi del ‘900, Vanni De Luca ha fatto dell’arte di intrattenere con la memoria la sua ragione di vita.

De Luca è stato campione italiano di mentalismo 2015, campione italiano di magia e campione mondiale di street magic. Tra le suggestioni e i profumi di un’epoca a noi lontana Vanni racconta le storie dei suoi maestri e predecessori, da Harry Kahne a Datas “The Memory Man”, rievocandone le straordinarie gesta, come risalire al giorno della settimana relativo a qualsiasi data della storia, memorizzare lunghe serie numeriche in pochi istanti e portare il multitasking a livelli estremi.

È l'unico artista italiano a portare in scena un numero straordinario: le Meraviglie Multiple. Risolve un cubo di Rubik e una matrice 4x4, mentre recita a memoria un canto della Divina Commedia di Dante, scelto liberamente dal pubblico.

Dice di lui Arturo Brachetti: “Vanni è il giocoliere della mente e dell’inconscio, la prova vivente che il nostro cervello è ancora un pianeta pieno di risorse inesplorate.”

Spettacoli che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che il Casinò di Sanremo riserva ai suoi clienti e ai suoi visitatori, dedicando loro sempre eventi originali e di grande levatura artistica.

